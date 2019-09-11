探射燈：走私冰皮月餅　唔够凍易變壞

水貨客運往內地的月餅中，流心奶黃月餅為首選，冰皮月餅亦不乏捧場客。但有警生警告，水貨客在分發及運送月餅過程中，若沒有做好保溫，甚至在製作源頭中受到污染，消費者進食後，會感染腸胃炎，出現屙嘔肚痛徵狀。

水貨集團在烈日當空下分發月餅，加上水貨客取貨後乘坐交通工具的時間，若然在過關時，被海關抽驗，隨時再花上好幾個小時。家庭醫生關嘉美指冰皮月餅若沒有保持低溫，幾個小時後，會出現變壞、變臭，進食後會有腸胃炎，若在製作過程中受到污染，如鏈球菌、金黃葡萄球菌及大腸桿菌等，細菌更會快速繁殖，進入人體，可致腸胃炎，出現肚屙肚痛情況。她建議此類具風險的食物，在運送過程中必須確保儲存在適當溫度，否則容易病從口入。

此外，今年月餅銷情下滑，月餅券炒賣情況與往年大相逕庭，在上水區領取月餅的餅店門外，有數名人士兜售月餅券，東網記者佯裝有意購買，發現每張售價較信用卡預售價錢更便宜，多人手持待售月餅券數10張，包括榴槤月餅及雙黃白蓮蓉月餅等。但疑因銷路不濟，兜售月餅券人士連日均有出現，估計愈近中秋節更可能要「劈價」求售。同時，店外有人收購月餅券，惟只限仍有炒價的流心奶黃款式，其他則一律不收。

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