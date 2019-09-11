探射燈：中秋水客博晒懵　港產月餅密密送

社會運動致內地遊客減少來港，惟他們對港產月餅仍趨之若鶩，運送月餅往內地的水貨活動仍然熾熱。

反修例引發的示威活動劇烈，令不少內地遊客卻步，惟內地人對港產月餅需求未減，運送月餅往內地的水貨仍然熾熱。東網直擊水貨集團連日走水貨月餅往深圳，在上水集散地，水貨客以螞蟻搬家式每日由早到晚運作，深夜仍「送餅」闖關；當中更有持旅遊簽證來港的內地遊客。區議員直指，水貨活動造成環境衞生破壞，促當局加強堵截；醫生則警告，若月餅在運送途中保溫失當，隨時病從口入！

臨近中秋節，水貨活動更是頻繁，港鐵上水站外一空地，多個水貨兵團由早到晚不停派遣水貨客帶貨過關。東網記者連日直擊，最熱門水貨是流心奶黃月餅，水貨客將月餅拆箱入紙袋後，便連同烈酒及奶粉等貨物一併帶過關，每名水貨客每次攜帶2至4盒月餅，到達羅湖口岸後，在交通樓旁邊的空地交收。水貨集團安排摩托車運貨，當水貨客每轉酬勞約為50港元。東網記者早於上月中已發現水貨客運送月餅，近日更往往運作至深夜。

除港人外，亦有持「口岸簽證」的內地人兼任拆貨、分貨及運貨等工作，與所持簽證來港旅遊的性質不符；另有2名循旅客通道過關的內地人，過關後將逾10盒月餅送到深圳一幢疑是貨倉的公寓。

深圳東門附近有不少專售港貨的店舖，門外堆積多箱香港品牌的月餅，其中最搶手的流心奶黃月餅，每盒售價290元人民幣﹙約320港元﹚，較在港零售的貴近30%。

香港榮華餅家回應指受整體經濟環保影響，今年月餅銷情較去年稍為下跌。美心回應

身兼北區區議員及立法會議員的劉國勳指，臨近大時大節，區內水貨活動都會轉趨嚴重，並造成阻街及垃圾等問題。他認為涉事部門應提早部署，如打擊水貨倉及加強人員巡邏等，從源頭堵截，而兩地海關亦可加強抽查及溝通，以堵截不法的水貨活動。

食環署發言人表示，去年於上址發出逾5600張定額罰款通知書，今年截至7月則發出逾3300張。入境處發言人回覆，若證實有旅客以訪客身份參與水貨活動而違反逗留條件，該處會提出檢控，亦可能拒絕有關人士再次入境，並已制訂「懷疑水貨客監察名單」，有關人士會被拒絕入境並即時遣返。因從事水貨活動涉嫌違反逗留條件而被捕人士，2017年有231人，去年有72人，今年截至8月有86人。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！