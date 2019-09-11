Dr.東：強直性脊椎炎病患多　延醫或變「木頭人」

本港有不少強直性脊椎炎患者，這種屬免疫系統的疾病專攻年輕至壯年族，若不能及早發現，病患可能有變成「木頭人」風險，痛苦難當！有風濕及免疫系統科醫生指出，強直性脊椎炎與關節勞損的病徵相似，病患會出現腰痠背痛，但兩者的痛楚反應不同，若病者在身體靜止時感到痛楚，郁動時則不痛，便需及早求醫，透過磁力共振檢查，觀察脊骨的發炎及受損程度，作出適當治療。

港大醫學院風濕及免疫系統科助理教授鍾浩然指出，本港人口約1%至2%患上強直性脊椎炎者，由於脊椎受炎症影響，病人發炎時小部分骨骼會被侵蝕，當炎症減退時，原有骨骼附近會增生骨骼，若炎症發生多次後，增生骨骼會融合一起，久而久之，患者背部會變得生硬，甚至出現寒背，像機械人般不能活動自如，連外觀亦受影響。

鍾浩然說，由於初期症狀不明顯，患者或會以為是工作勞損出現的腰背痛，但兩者的痛楚性質完全不一樣，關節勞損患者郁動時會感到痛楚，靜止時卻不痛；但強直性脊椎炎則是靜止時痛楚：「睡覺時亦有機會痛醒」，病情嚴重起來更會出現虹膜炎、銀屑病關節炎等併發症。強直性脊髓炎與HLA-B27抗原有密切關係，9成以上患者均有這種基因，發病年齡介乎20至45歲，亞洲地區患者更以男性居多。

診治方面，大部分病人獲處理消炎及止痛炎治療強直性脊椎炎，但成效有限，倘若病情無法改善，便需考慮改用生物製劑，治癒率可達7至8成，惟患者需要負擔數千至數萬元藥費，故不是太多人能夠使用。加上注射生物製劑後亦有機會感染肺癆菌或乙型肝炎等風險，因此患者改用生物製劑前亦需有全面的身體檢查。鍾提醒，患者除服藥外，日常亦可進行緩步跑、游泳等運動紓緩痛楚，但切忌進行攀山等高危運動，萬一發生意外，容易令關節進一步受損，病情更難好轉。

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