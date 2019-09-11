網民熱話：嫌病假少發爛渣？躁男要脅「見乜撕乜」

病假話改就改？近日有男子疑不滿診所開出的病假太少，不但大鬧診所，更怒撕原有假紙。遭護士拒絕後又威脅在診內內「見乜撕乜」，護士「企硬」懶理，最終成功擊退對方。

涉事護士於Facebook專頁「診所低能奇觀」投稿指，該名男病人不滿病假太少，要求醫生重新再開醫生紙。護士多番解釋醫生紙休息日數由醫生決定。對方聽後竟將自己的醫生紙「一嘢撕成兩邊」，護士只得表示，「你撕爛咗嘅話，我哋醫生唔會就咁寫過張新嘅畀你」，又指如需補領，需繳付100港元行政費。

不過男子未理會護士警告，繼續「發爛渣」，更威脅要撕爛診所內張貼的行政告示，狂言：「你唔寫過張假紙畀我，我就見乜撕乜呀！我成間診所撕爛佢呀！」護士暗笑告示全部「過咗膠」，於是回應，「要撕嘅話就隨便啦」，但提醒事主盡快決定是否補領，不要「阻人收工」。男子最終拾起病假紙「殘骸」離開。原以為事情就此完結，誰知男子3日後回到診所，繳費補領假紙。

網民狂嘲男子「黐缐得好嚴重」、「真係好樣衰」，又調侃道「我想睇人手撕診所」，亦有留言分析，「好多人發難前，沒有衡量過形勢」，斥男子「不自量力」。

網民有話說

Sttail Li：媽呀好X啊

Lee May Lee：咁衝動做咩呢？最後蝕底嘅都係自己

Maggie Cheng：依家香港有好多無賴

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