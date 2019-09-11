白衣大媽毀連儂牆　怒打拍片男學生︰走狗！

君子動口不動手。惟近日馬鞍山有大媽撕毀連儂牆，更出手推撞男學生，惹來一眾路人喝止，雙方爆發衝突。

有網友於周一（9日）在Facebook群組「馬鞍山之友 MOSers（Since 2014）」上載影片指，在港鐵大水坑站附近的行人隧道內，有白衣大媽撕毀連儂牆上的海報及便利貼。期間疑遭途人制止，她以帶有口音的廣東話斥對方為「走狗」。

當時，有持手機拍攝的男學生反駁大媽：「咩走狗呀？」大媽聞言捧起一堆撕下的紙團撞向男學生頭部，只見男學生猝不及防，往後退了幾步，直呼：「我好痛呀」。

有女子及幾名中學生見狀立即跑上前制止大媽，期間有男途人大喝：「影住佢個女個樣呀，你打人哋，打人細路嘛」。護女心切的大媽聞言抱住女兒：「唔好影我細路」，又一度被扯走太陽帽，場面混亂。

不少網民狠批：「癲婆一個，不知所謂」、「帶住個細嘅，就唔好搞咁多嘢啦，有無腦㗎」、「妳打人個仔就可以，做乜攬到個女咁實呀」、「父母若真愛錫子女，一定唔會帶她去撕紙，更唔會叫佢去影人相，呢個阿媽好自私」。

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