修例風波：內地官媒批德外長見黃之鋒　損中德關係

香港眾志秘書長黃之鋒近日前往德國，就香港反修例風波發表演講，並與德國外長馬斯會面。中國外交部發言人華春瑩周二（10日）回應稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。官媒周三（11日）亦發評論文章，批評馬斯在該國總理默克爾訪華後會見黃之鋒，不但不會促進德國利益，而只會造成損害。

文章中指出，黃之鋒是香港極端反對派人物，更是分裂分子，任何國家的高官都不應當用與他見面的方式干涉中國內政；又指默克爾上周才剛訪問中國，期間對香港問題表態謹慎，而馬斯見黃之鋒卻發出不同訊息，削弱了默克爾訪華的意義。

文章稱，馬斯被美國和黃之鋒這類亂港分子牽着鼻子走，屈服於輿論壓力，見一個亂港小青年，這不會給德國帶來光榮。文章最後強調，美國對香港的干預能力是有限度的，德國在香港問題上就是個「打醬油的」（意指路過的人）。香港的事情誰主沉浮，輪不到西方的力量，更輪不到柏林。

另黃之鋒在柏林受訪時表示，不支持香港從中國分裂出去，但希望北京正面回應港人對民主選舉的訴求，又指香港當前政治危機要靠體制改革才能解決。稍後他將與德國國會議員見面，並在大學發表專題演講。