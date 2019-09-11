佔西案吳文遠等3人囚14天獲緩刑　另5人判社服令

社民連主席吳文遠等9名示威者，於2016年11月在中聯辦外發生的「佔領西環」事件中被控參與非法集結及煽惑他人擾亂公眾秩序等罪，其中7人不認罪。案件經審訊後，當中6人包括吳文遠早前被裁定罪成，連同認罪的林淳軒和林朗彥，共8人於今日(11日)判刑。其中被裁定2項煽惑他人參與非法集結罪成的吳文遠被判監14天，緩刑1年，同期執行。

7名不認罪被告包括吳文遠、葉志衍、陳文威、盧德昌、周樹榮、周嘉發及鄭沛倫，除周樹榮外，其他人全部罪成，連同早前已認罪的林淳軒和林朗彥，8人今日判刑。吳文遠、鄭沛倫及林朗彥同被判囚14天，緩刑1年；葉志衍兩罪各被判100小時社會服務令，同期執行；盧德昌和周嘉發被判100小時社會服務令；林淳軒被判80小時社服令；陳志威被判60小時社服令。

辯方求情指，法庭以吳文遠跨過鐵馬引致之後的衝突為重要考慮因素，惟辯方指吳在案發前曾跨上鐵馬管理當時的人群，因此吳認為跨鐵馬是一項「人群管理」。辯方又指，案發至今已有3年，法庭不應用今天凖則，即黃之鋒䅁的判刑為基準，希望法庭不考慮即時監禁，又希望法庭不要以今天的社會氛圍納為量刑因素。

至於其餘被告，包括葉志𧗠、陳文威、周嘉發，辯方指他們社會服務令報告正面，陳雖然過往曾違反港鐵條例而被罸款，但只是傳票性質，希望法庭仍視他為行為良好。盧德昌的報告顯示他充滿悔意，承諾不重犯。

而林淳軒的社會服務報告亦指他充滿悔意，辯方指出林正修讀神學，他在2017年後已離開其政治組織，失去一切政治聯繫，現正專心學業，為將來碩士課程作準備，重犯機會低，希望法庭考慮被告一早認罪，而且案情不嚴重，當時的他只是叫喊政治口號，並無想過會引起衝突的後果。

鄭沛倫則沒有社服令報告，辯方提供4封由嶺南大學校長、嶺大學生服務中心兩名主任和校董會主席撰寫的求情信，辯方指這些求情信詳細指出鄭是有前途、會關心別人、有能力的年輕人，擁有正面人格，希望法庭不考慮即時監禁。辯方又重申希望法庭不以黃之鋒案為量刑基準，因在此案前，以即時監禁作刑罰並非一個慣常做法。