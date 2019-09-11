侍應欠毒品數遭綁架　事主父親稱原以為想呃錢

一名酒吧侍應被指欠20萬港元「可樂(即毒品可卡因)數」，遭人綁架並要他的父親代繳欠款才肯放人，綁匪亦向其父親發送侍應被禁錮之照片。該父親其後報警，警方認得照片的環境為一時鐘酒店並趕往該處，最終發現侍應及兩名疑為綁匪的涉案男子。案中2名被告為25歲銷售經理譚浩天及19歲建築工人李奇，均否認強行禁錮而意圖取得贖金及勒索兩罪，案件今日(11日)在高院續審。事主父親馬春來續出庭接受辯方盤問。

代表首被告譚浩天的律師詢問事主父親，指有否想過譚及事主中學女同學「雪花」，叫他交出20萬港元一事只是想「呃錢」。父親指去年年頭兒子未被綁架時，突然被指兒子欠債要代還，「正常反應都覺得係呃錢啦。」但兒子被綁後則沒有想是否呃錢，他當時只想到「一係畀贖金，一係報警」

辯方又詢問案發時他有否想過是兒子與譚及雪花合謀想呃他錢，父親則稱「唔會去諗，因件事好嚴重，如係夾埋佢就自己受番，我都無晒錢，由差人查啦。」

另外，辯方又指其實於去年2月，事主父親曾與譚見面，當時父親希望譚幫忙，因他經營賣三文魚生意失敗「畀人呃晒錢」，希望譚能替他追數，事成後譚可拿20萬港元，當替兒子還債。父親表示確有此事，譚最終拒絕該建議。事主父親作供完畢。