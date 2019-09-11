每日一片：視障伯伯撼埋車　暖男「貨車佬」溫柔引路

「貨車佬」一向給人粗豪的形象，不過有些時候，他們亦會表現出柔情一面。近日有一名自稱「貨車佬」的運輸司機就在路上遇上視障伯伯，對方因睇唔清路面撞上貨車車身，最終「貨車佬」主動協助攙扶伯伯到目的地，行徑被網民激讚。

事發於昨日(10日)下午約1時，相信是貨車佬本人的網民Oscar Silva Chan在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載一段車cam片，片中是事主落車攙扶伯伯，他更在貼文中講述經過。當時他將車停在觀塘秀茂坪路邊，正準備落車之際，從側鏡發現一名伯伯正向其車斗方向行去並撞上車斗。他落車查看，伯伯表示自己「睇唔到嘢」，又謂正準備前往商場飲茶，事主於是主動提出為伯伯引路。

二人傾談期間，伯伯表示他眼睛只餘下一成視力，事主奇怪伯伯為何沒有持盲人手杖，對方卻回應：「我唔鍾意用，因為成日打到腳」，答案令事主哭笑不得。貼文中更感性留言：「細細個已經成日聽到一句說話，助人為快樂之本」、「爸媽由細到大都教我哋三姐弟要有禮貌，尊重別人，尊敬長輩」。

網民看過貼文後，都讚賞事主助人行為，「香港精神」、「你真係好x型，多謝你，香港人，加油」、「溫柔的運輸佬、鐵漢柔情」、「唔畀個『讚』你真係唔得」。