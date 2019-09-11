轟政府規劃土地失衡缺遠見　政黨倡多管齊下收地建屋

香港房屋供應嚴重短缺，有政黨形容為社會「深層次矛盾」的重中之重，今日(11日)直指政府過去在房屋議題上沒有做好，如公屋輪候時間已長達5年半，遠超承諾的3年，居住在劏房等不適切的市民多達10萬等，即使政府去年修改《長遠房屋政策》內有關公私營房屋的供應比例，由六四比改為七三比，但仍缺乏新增土地配合，建議政府採用《土地收回條例》，收回棕地或優先規劃為公屋的土地等，務求大刀闊斧收地建屋，爭取公屋能夠「3年上樓」。

民建聯立法會議員李慧琼、劉國勳及柯創盛認為過往政府在覓地方面並無進展，在土地規劃上完全失衡，缺乏長遠準備，導致現時房屋供應上的缺口愈來愈大，如有30萬人正輪候公屋，現時需輪候5年半，但未來或會突破6年。他們認為不能單靠《土地收回條例》，政府需多管齊下，如啟動土地共享計劃、收回荒廢農地建屋，或推動公私營合作增加土地供應，以及推出租金津貼和租金管制，讓正在輪候公屋，或正住在不適切房屋等人士提供短期性支援。

不過政府早前表明，擔心動用《土地收回條例》會引致漫長的司法覆核，該黨指政府未有就修例作直接回應，僅指本周內將會約見發展局局長黃偉綸了解最新情況，但該黨認為土地不足已取得廣泛共識，希望政府能夠解決問題，又指過往的爭議大多源自安置問題，認為政府若有具體清晰規劃，不要「盲收地」，應不會引起很大的法律爭議。

問及《逃犯條例》修訂風波引起社會上很大爭議，社會嚴重撕裂，會否擔心政府此時無力推動《土地收回條例》，或引起司法覆核。該黨認為過往相關司法覆核都是政府勝訴，又指修例風波未知何時會終結，認為政府不應停止工作，應平衡雙線，同時處理修例風波問題和土地不足的社會問題。