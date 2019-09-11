公屋聯會倡全面收回粉嶺高球場　建高密度公屋

公屋聯會就新一份施政報告提出多項建議，要求政府考慮全面收回粉嶺高爾夫球場興建公營房屋，以及主動收購工廈改建過渡房屋，紓緩急切住房需要。

聯會主席文裕明表示，近日社會風波明顯影響民生發展，對於政府推行拓地措施如土地共享計劃及明日大嶼計劃等，感到悲觀，預料勢將延長公屋輪候時間，「短期內做唔到上述計劃，無疑影響公屋供應，缺地情況不斷惡化，輪候公屋時間破6年以上絕對唔意外」。因此聯會建議收回整個粉嶺高球場興建公營房屋，以較高密度的發展規劃，估計可提供約3萬個住宅單位，足以達成一年度《長遠房屋策略》公營房屋的供應目標。

房委會委員兼聯會總幹事招國偉指，去年《施政報告》提及容許改裝整幢工廈為過渡性房屋和免收地契豁免書費用等措施，惟出台近一年仍然一宗成功個案都無影，效果「雷聲大，雨點小」；加上政府日前決定斥資購買私人物業作社福設施，聯會認為當局理應考慮斥資收購全幢工廈，或部分工廈單位，帶頭改裝為過渡性房屋，向社會作示範作用，推動改建工廈作為過渡性房屋的政策，「始終政府自己落水做最適當，唔係將個波拋去民間團體處理」。