iPhone 11外形功能無驚喜　先達睇淡銷情炒唔起

蘋果剛發布三款最新型號iPhone，有無得炒繼續成為果迷最關心的事。旺角先達廣場有不少店主睇淡今次新iPhone銷情，認為新機無論外形抑或功能都無太大驚喜，估計不少人未必有換新機的慾望，加上香港及內地同步發售，必定少了內地客來港搶購，相信今次難以炒得起，只宜買來自用。

蘋果發布的三款新機分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，主打是拍攝及影片功能上出現革新，兩部iPhone Pro配備前所未有的三鏡頭設計，多了遠攝功能。新機將在香港時間本周五(13日)起預訂，9月20日上市，售價由5999至12,499港元。

先達店主劉志剛認為，新機無論外形或規格都無太大突破，新增顏色亦無特別，估計港人入手意欲不大，沒有即時要換新機的慾望，預期首輪推出時難以有炒價。今年香港與內地同步發售新機，折換港幣後兩地價格差不多，估計沒有太多內地人會專登來港搶購。劉又說，去年新iPhone發售前已有港人預訂，但今年仍未有人預訂。

隨着新機推出，官網發售的舊型號iPhone隨即降價，原定價6499港元的iPhone XR下調至5199港元，先達廣場目前的iPhone XR更跌至4000多港元。至於iPhone XS及XS Max已正式從官網下架，iPhone 8成為最低價的入門級iPhone，iPhone 8及iPhone 8 Plus分別降價至3899及4899港元起。