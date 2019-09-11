海洋公園鬼屋命案死因研訊　職員指有人不理指示前行

大專男生前年偕女友到海洋公園萬聖節「哈囉喂全日祭」，在鬼屋「活埋凶間」瞓棺材瀡滑梯後疑誤入另一滑梯所在的房間，期間疑爬入滑梯後面的機械裝置，遭滑梯板擊中頭部，最終不治。死因庭今日(11日)繼續進行死因研訊。

海洋公園男演員林攸昇作供指，他沒有固定演出位置，案發當日他在上層當值約15分鐘後，便到下層當值。他在下層當值位置，是死者瀡下的2號滑梯，與出事3號滑梯的交匯處，他理應現身嚇人後，再指示客人經交匯處行向鬼屋其餘部分。惟林表示，他參考過前一天在該位置當值演員的企位後，誤會了當值位置，故企在交匯處外的牆後面，而他亦看不到交匯處是否有其他演員。

菲律賓演員Gerald Mendalla則供稱，他當時在3號滑梯前往交匯處的路上當值，期間見到穿上黑色上衣的男子朝反方向而行，他嚇該男子後，對方沒有按照他指示的方向前進。Mendalla指該男子穿着黑色上衣，顏色與工作人員相同，加上對方沒有理他，看似知道自己的目的地，故他以為該男子是工作人員，所以沒有阻止。案件下午繼續。