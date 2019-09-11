修例風波：20%人料公司裁員　10證券商擬結業

調查結果顯示有60%受訪者指自身行業因近3個月的社會情況受影響。(黎忞攝)

修訂《逃犯條例》風波持續，工聯會屬會、香港文職及專業人員總會上月進行「業界前景問卷調查」，成功收回約4500份問卷。調查結果顯示，有60%受訪者指自身行業因近3個月的社會情況受影響，其中20%人更表示有嚴重影響，預計公司不會增聘人手，甚至會精簡架構及裁員。

在預視收入方面，26%人表示預期本年度公司的總收入會下降及大幅下降，而花紅獎金方面，有21%人表示預期會被扣減年底的花紅或獎金。

香港證券及期貨專業總會會長王國安表示，近日國際評級機構惠譽將香港信貸評級由AA+下調至AA，對香港市場資金流向及投資成本造成直接影響。王指，不少外資可能會因香港狀況，將亞洲區總部由香港遷往新加坡等鄰近地區。據工會初步估計，現時約有10間券商因營運困難打算結業，預計社會情況若持續不穩，會有更多券商結業。

該會期望政府盡早採取有效措施，讓香港經濟重回正軌，包括在制訂及檢討相關金融監管措施時，要多考慮業界實際情況，應實行分級制靈活監管，避免「一刀切」的監管措施，與業界共渡現時難關，並為金融及保險從業員爭取拓展大灣區市場，如容許在深圳設香港保險服務諮詢中心。