修例風波：港鐵基於安全理由　考慮取消中秋通宵服務

本周五(13日)是中秋節正日，近期香港局勢動盪，這個中秋變得不一樣。據悉，因應近日多個車站受破壞，港鐵正考慮是否取消實施多年的中秋節通宵服務安排，以策安全。

根據以往多年安排，為方便市民歡度節日，港鐵公司每逢農曆年除夕夜、中秋節、平安夜及西曆除夕夜，都會加強列車服務，除機場快綫、迪士尼線及東鐵羅湖及落馬洲過境車程外，其餘各港鐵路線服務都會通宵行駛。

但有消息指，由於近日有示威者不斷衝擊港鐵站，港鐵基於安全理由，正與政府商討是否取消今年中秋節的通宵服務安排，改為延長部分鐵路線的服務時間。

消息人士指，以往港鐵會於中秋節前一個星期，於各車站控制室內張貼關於中秋節當日的通宵車務及值班安排，供車長查閱。但截至今日(11日)下午4時為止，相關車務及值班安排仍存放在各車站的主管辦公室內，主管未有收到任何指示可以張貼。

任職港鐵車長多年的葵青區區議員梁志成指，每年4次的節慶日通宵行車已經是港鐵提供給市民的傳統服務，他認為毋須因應近日的社會事件而收縮服務，否則會為市民帶來不便，亦為社會徒添緊張氣氛。他又指，近日各車站在受到衝擊或可能受到衝擊時，港鐵已有機制安排車站封站，一旦後日有車站受衝擊，亦可照辦。

另外，九巴宣布本周五至翌日(14日)特別增強47條巴士路線服務，包括加密班次及開辦特別路線，方便市民外出。