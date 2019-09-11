西營盤街市扶手梯含菌量最高　愈近魚檔愈高危

繼中環至半山自動扶手電梯被揭含菌量高過家用廁板後，有政黨再發現中西區四個街市的電梯扶手細菌量更高，當中以士美菲路街市其中一條電梯扶手最骯髒，總含菌量竟高過家用廁板一倍半；西營盤街市亦不遑多讓，街市內外合共5條電梯扶手平均含菌量是中西區街市之冠。愈近海鮮檔的電梯扶手愈多細菌，街市人來人往，政黨呼籲政府加強清潔。

有政黨上月委託私人化驗所檢測中西區四個街市電梯扶手的細菌量，包括士美菲路街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市。結果發現，西營盤街市的電梯扶手是四個街市中平均菌數最高，每一百平方厘米高達1324個菌落形成單位(CFU)，其中一條電梯扶手更高達3300CFU。

最骯髒的電梯扶手位於士美菲路街市，一條位於石山街入口、由地下往地庫一段的電梯扶手總菌量達到3700CFU，為同一街市內由一樓往地下的電梯扶手含菌量的37倍，而這些含菌量高的電梯扶手都較接近海鮮檔。

政黨表示，公眾地方最常見的細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌，市民若在電梯扶手接觸這類細菌，一般可用清水直接清洗乾淨，但如果皮膚有傷口，細菌可引致發炎、生瘡等較嚴重症狀。觸摸電梯扶手後再直接用手捽眼、口及鼻，亦會將細菌帶入體內。政黨呼籲政府訂立「電梯扶手含菌量」的上限標準，並引入光觸媒技術等殺菌設備為電梯扶手進行清潔。