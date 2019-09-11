銀齡市場大有可為　3D印義肢共膳服務助長者

香港人口老化，針對長者而設的服務及設施逐漸受追捧，香港社會服務聯會舉辦「耆創無窮－優化銀齡生活創新大賽2019」，集思廣益為長者的需要獻計，冀為長者生活帶來便利。其中獲獎社企採用3D打印技術為中風長者製作義肢，讓患者以背肌控制義肢握物，從而可自行進食及穿衣，重拾自尊，提高生活自理能力。

比賽共收到69份申請，當中7個項目得獎，每項可獲最高20萬港元資金實踐計劃。社企「3D打印義肢」憑製作手部義肢支架獲獎，創辦人李再敏表示中風患者大多手部萎縮，團隊由製作義肢延伸至復康層面，利用3D打印技術，以1000港元成本打造個人化義肢；患者穿戴義肢支架，可伸直萎縮手掌進行復康運動，亦透過背肌發力引導及控制義肢握物，「病人可自行食飯、着衫、刷牙、甚至用手機。」李預計獎金可製60件復康義肢產品。

社企「甜蜜故事」憑「軟餐」餐館服務平台的構思獲獎。創辦人鄭翠碧指出，不少中風、重病、獨居長者有吞嚥困難，他們大多「食得唔好」而不喜外出用膳。該社企透過工作坊及邀請共膳活動，一方面培訓照顧員照顧吞嚥困難患者，另一方面帶患者重回社區，「想重建佢哋社交生活，令佢哋知道可以出街食飯！」鄭預計獎金可為120名照顧員提供培訓課程，惠及240位長者。目前正與地區長者中心商討餐館試點選址。

社聯預計到了2036年，每3名香港人就有一位是65歲或以上的銀齡一族，單靠長者社會服務及退休保障，已不足以應對日益嚴重的人口老化問題，社會需以嶄新思維，為高齡化社會作好準備。