政Whats噏：民望低賴死唔走　鄭若驊被轟唔做嘢

律政司司長鄭若驊民望持續包尾，最新民調其評分又創新低。不過佢今日(11日)出席一個論壇時，就講到自己去咗邊度開會，做過啲乜，好似好威咁。但一畀人問到民望低嘅問題時，就唔正面回應。鄭出咗名係「避政司司長」，香港最近亂局都係佢唔去立法會開會為政府解畫所致。如果佢有做嘢，就唔使搞到今日咁嘅局面喇。難怪社會各界包括學者都叫佢檢討啦。

鄭若驊喺論壇提到由8月中到依家，開咗兩個國際司法會議，又同香港法律界人士去上海、深圳同海南島交流。至於唔少市民關注嘅緊急法，佢只係話政府會就依家情況研究有需要用到嘅法律，又話用緊急法有好多考慮因素，所以未決定適唔適用。至於被問到民望咁低點算，佢就唔肯正面回應。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就批評鄭若驊避重就輕，唔識分輕重，明明依家香港亂到咁，都冇去解決，仲要離開香港走去外地開會，質疑呢啲交流同香港依家嘅危急情況有咩關係。陳又話，鄭作為一個問責官員，就應該為自己低到咁嘅民望檢討同回應，直斥鄭真係好唔稱職。講到去咁多地方開會，好似做好多嘢咁，其實如果佢有做嘢，就唔使搞到今日咁嘅局面喇。