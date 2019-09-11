政Whats噏：畫像消失　立法會斬腳趾避沙蟲

立法會大樓今年7.1遭受反對修訂《逃犯條例》嘅示威者衝擊同佔領，大樓建築同內部都受到嚴重破壞，包括歷屆立法會主席畫像，立法會至今無法正常運作，提早休會放暑假。現時大樓正進行復修工程，不過聽聞被惡意破壞嘅畫像日後唔會再掛起，呢啲叫唔叫做斬腳趾避沙蟲呢？

大批示威者喺7.1當日闖入立法會，其中位於一樓嘅會議廳成為重災區，多處被塗鴉破壞，議員座位嘅投票按鈕被拆毀，亦有文件被撕到爛晒。會議廳外展示嘅歷屆立法會主席畫像都成為發洩對象，其中現任主席梁君彥嘅畫像就被人拆下塗污，再遭人用金屬物擊毀，最後畫像畀人置喺地上盡情用腳踐踏，原本掛上畫像嘅牆壁更遭人噴上「奠」字。堂堂立法會主席畀人玩到咁，真係乜架都丟晒。

梁君彥事後都話過傷心、心痛，但對畫像有咁嘅下場就好豁達話冇乜所謂，直指畫像可以掛番上去喎。另外一位同「受害」嘅前立法會主席就形容畫像事件只屬小事，講到搬入現時大樓後先有展示歷屆主席畫像嘅做法，佢都冇揀過展出嘅畫像款式，整爛都唔緊要喎。

然而呢種只屬小事、整爛都冇所謂嘅說法似乎並非心底話，因為始終關乎議會尊嚴。有建制派議員直言，竟然有部分畫像被掉喺街邊咁冇面，所以立法會大樓未來唔會再展示歷屆立法會主席畫像。不過講真，要發洩、侮辱唔一定要畫像，呢個改動好似有啲多餘。

不過，有指改變做法亦涉另一個現實問題，就係會議廳外嘅走廊牆壁位置已掛咗五幅畫像，再加埋一個列有歷屆主席姓名同年份嘅木匾，牆壁空間已接近飽和，所以改動都係因應現實需要，但會繼續展示名字木匾。類似做法同政府部門一樣，就如刻上歷任財政司司長姓名嘅木匾都係唔會有畫像。

其實立法會搬入現有大樓前，係冇展示歷屆立法會主席畫像嘅做法，當年只會展示刻有歷任主席姓名嘅木匾，如果立法會復修後唔放畫像都係還原基本步，不過就予人斬腳趾避沙蟲，甚至係走回頭路嘅感覺喇。