毓民特區：庸官當道禍港殃民　港府改組才得救

反對修訂《逃犯條例》示威衝突愈演愈烈，上月三十一日警員到多個港鐵站進行搜捕，期間爆發混亂，網上有傳當晚太子站發生「打死人」事件。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指香港現時流言四起，政府須負上最大責任，又指港府充斥德不配位、禍港殃民的庸官，無論港府及行政會議必須大改組，香港才能得救。

行會成員羅范椒芬日前在電台節目中表示，有年輕女性受誤導而向示威者提供免費性服務。黃毓民指出，羅范身為尊貴的行會成員，又做過教育統籌局常任秘書長，竟然發布未經證實的消息，造成極為惡劣的後果。黃指出，既然羅范說得言之鑿鑿，應該找當事人出來，再叫她報案。因為根據法例，任何人與未成年少女發生性行為，即使該名少女出於自願，男方仍觸犯刑事罪行。

特首林鄭月娥昨(10日)在行會召開前會見記者，提到網上有許多假消息，令不少人信以為真，她呼籲市民要以冷靜、理性看待，不要受謠言影響。然而，當林鄭被問到如何看待羅范的言論時，她竟說這是羅范的個人意見。黃批評，羅范是行會成員，而且所說的內容牽涉刑事罪行，不能單靠「個人意見」四字就輕輕帶過，林鄭公然護短的做法令人側目。

黃續指，港府充斥着德不配位之人，由政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、保安局局長李家超，都是禍港殃民的庸官。其中律政司司長鄭若驊，大宅僭建，其身不正，有甚麼資格當上律政司司長一職？黃認為，港府包括行會若不作出重大改組，或林鄭仍堅決不肯下台謝罪的話，香港是沒有得救。

讀者欲觀看《毓民特區》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《東網電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。

另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。

安裝「東網」APP