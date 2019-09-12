數碼港科技園下月減租5成　挽企業留港

數碼港及香港科技園齊齊宣布下月起減租一半！本港經濟表現急轉直下之際，兩大園區昨先後宣布推出為期半年的減租安排，並以租用面積一萬方呎為租金寬減的上限，其中，科技園減租安排除令科學園租戶受惠外，亦同樣適用創新中心和工業邨的現有租戶。有租戶認為，減租安排能增加企業留港信心。

數碼港昨早率先宣布減租，下月起向所有商業租戶及初創公司提供五成租金寬減，為期六個月，料約有六百六十家企業及初創受惠，受惠租戶包括數碼港內及位於荃灣的Smart-Space共享工作間用戶，以及商場內的零售租戶。科技園其後亦宣布，將為位於科學園、創新中心和工業邨的現有租戶提供一次性、為期六個月的五折租金寬減，受惠租戶包括培育公司、夥伴企業、零售與食肆營運商，以及提供專業服務的公司。

科韻動力行政總裁鄒健宏指，最大成本是員工薪酬與租金，以該公司在科學園承租逾三千方呎辦公室為例，每月租金逾十萬元，故收到減租消息後亦感振奮和驚喜，他指業界憂慮香港經濟未來轉差，但現時科技人才薪酬仍高企，減租有助節省經營成本，又指減租半年不算很長時間，但共度時艱的象徵意義很大，增加企業留港信心。

有「星之子」之稱的Bull.B Technology行政總裁陳易希亦歡迎減租措施，他以其公司為例，在數碼港承租約八百方呎的辦公室月租三萬多元，減租一半等於每月節省逾一萬元，短期可紓緩中小企財政壓力。他又指，今年生意較上年差，至今仍未知能否達到收支平衡，故已停止增聘人手。