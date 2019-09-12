東方日報A1：商戶憤怒投訴　庸官懶理續硬推

反修例風暴吞噬零售業，政府無視商戶生死逆市照加租！政府上月中宣布一系列「撐企業」減租措施，但房屋委員會竟然「懶理」，兩周後即向多個屋邨的續租商戶發電郵，宣布按三年一檢機制加租一成至兩成不等，即時辣㷫一眾商戶，炮轟政府高官不食人間煙火，所謂派糖措施根本是「左袋出、右袋入」的騙人伎倆。批發及零售界立法會議員兼房委會委員邵家輝證實收到相關投訴，批評現時加租等同是迫使租戶結業離場，要求房委會暫緩租金檢討，即變相凍租九個月，讓商戶逃過結業厄運。

反修例示威浪潮由六月爆發以來至今未有平息迹象，零售業首當其衝成為「犧牲品」。統計處最新數據顯示，今年七月份零售銷貨值按年減少百分之十一點四，是近三年半以來最差，部分遊客區的零售店生意額更暴跌逾七成，亦拖累員工收入大減。財政司司長陳茂波上月十五日終宣布，推出涉及一百九十一億港元的「撐企業、保就業」一系列派糖措施，多個部門轄下商戶下月起享有為期半年、每月百分之五十的租金減免，而房委會亦宣布會推出相同的減租安排，讓轄下零售及工廠大廈單位租戶受惠。

不過，一眾房委會商戶未嘗減租喜悅，卻要先承受加租噩耗，包括油麗邨及安達邨等多個屋邨的商戶，在上月底陸續收到房委會的「加租」電郵，指按照現行每隔三年檢討租金水平的機制，要加租一成至兩成不等。商戶對此消息怒不可遏，批評政府大聲公開宣布減租，原來是先加後減的騙人伎倆，「嗰頭講完減，呢頭就話加，其實啲高官知唔知依家香港發生咩事，係咪有人跳樓先會知呀？」

有受影響商戶又指，曾就加租一事向房委會職員查詢是否錯發電郵，對方卻僅表示是按機制辦事，更說︰「你可以唔接受嘅！咪唔好租囉！」令他十分氣憤，遂向邵家輝尋求協助。

邵家輝證實收到多個相關求助個案，認為上述加租是房委會釐訂新租金時採用滯後的數據，即今年六月以前商戶營業額或租值，批評在零售寒冬時大幅加租，對小商戶猶如雪上加霜，等同是迫使他們離場。邵已去信房屋署署長應耀康，要求作彈性處理，將租金檢討暫緩半年或九個月，即變相凍租。

公屋聯會總幹事兼房委會委員招國偉認為，房委會如加租後再減租亦不合邏輯，原因是予公眾「左袋出、右袋入」斤斤計較的負面印象，甚至累積更多「民怨」，認為凍租或暫緩租金檢討半年以上的安排更合理。據悉，房委會今年六月評估整體商舖租金增幅為一成七，並以此作為租約續期時參考的加租指標，但了解到近期香港局勢變化，有困難的商戶可按房委會一直沿用的機制提出覆核，再交由測量師評估租金水平。

房委會未有正面回應是否暫緩租金檢討，重申會與政府措施一致，會將減租建議提交予房委會商業樓宇小組委員會審批，以便與政府同期執行有關措施。