受不明朗政治前景影響　香港4間大學世界排名下跌　

英國《泰晤士高等教育》(THE)公布最新世界大學排名，香港排名最高的依然是香港大學，排名上升1位至全球第35位，但香港其餘4間打入世界200強的大學，排名均告下跌。《泰晤士高等教育》形容香港多間大學今年表現失色，特別是教學及研究環境的得分更令人失望，加上面對不明朗的政治前景及中港關係，大學必須向國際明確地顯示，香港仍是一個歡迎世界各地人才來港就讀的地方，才能在競爭激烈的世界舞台上爭一席位，否則排名有可能再下跌。

2020年《泰晤士高等教育》世界大學排名，合共分析了全球92個國家及地區逾1300間院校，從教學、研究、國際化、論文引用數目及行業收入共5大範疇評分。英國牛津大學連續4年排名全球第1，加州理工學院、劍橋大學分別排名第2及第3。亞洲方面，中國清華大學、北京大學及新加坡國立大學分別排名亞洲首3位，世界排名分別為23、24及25位。

香港方面，港大排名上升1位至35位，香港科技大學排名下跌6位至排47位；香港中文大學排名下跌4位至排57位；香港城市大學更大跌16位至排名126；香港理工大學亦下降12位至排第171位。而香港浸會大學則繼續排名在401至500位的範圍內。整體而言，香港多間大學在國際化的表現極佳，論文引用的評分亦不俗，但在教學及研究環境上評分卻較低。

事實上，香港近月的示威衝突令社會氣氛緊張，部分海外交流生因而取消來港入學。《泰晤士高等教育》編輯Ellie Bothwell分析，香港多間大學一直在世界大學排名上表現出眾，在國際化的層面上，香港的表現較其他亞洲大學更為優勝。不過，面對愈來愈激烈的競爭，特別是不斷進步的中國院校，在政治前景及與中國關係不明朗的陰霾下，香港院校需明確向外界展示，校方繼續歡迎學生前來學習。

港大發言人表示，一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。科大指一向視排名為參考，以助校方了解自己的表現，掌握需要完善的地方。中大稱不同的排行榜各有不同的評分準則，中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任。