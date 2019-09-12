白田邨再爆食水管　居民隔月捱「人為制水」

正在重建的白田邨昨又爆水管，該邨上個月才發生同類事件，3000多居民一月捱一次「人為制水」苦日子。昨日天氣酷熱，不少居民叫苦連天，當區議員指出，屋邨水管老化，加上重建地盤有不少重型車輛出入，估計水管不勝負荷而爆裂，促請房屋署多加留意。

白田邨居民李先生表示，上月6日，上白田9座樓宇才爆水管，當時停水一日半，豈料昨日再次發生爆水管事件，居民被迫落街大排長龍取水，由於邨內不少居民都是獨居長者，事件令他們生活大受影響。深水埗區議員吳美表示：「條邨舊，水管都有幾十年，好脆弱，重建地盤又多重型車輛出入，壓到水管爆裂滲漏。」吳指出，新樓落成時這些舊水管都會更換，但近期已見「抵受不住」。

她又說，白田邨重建工程明年才完成，她已向房署反映，要求注意重型車輛出入地盤。至於邨內獨居長者供水問題，吳美指屋邨辦事處有致電他們，若他們落街取水有困難，會派人送水上門。

房署早在2012年宣布分期重建白田邨內較早期落成的樓宇，包括第1、2、3、9、10、11、12及13座，以及白田商場。這些樓宇在1975年至1979年間落成，共有約3500個單位。原址重建後將提供約5650個單位，即增加約2150個單位。