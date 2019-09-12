探射燈：環保能源推動慢　節能的士恐絕迹

為改善空氣污染問題，政府近年推動商用電動車，可惜成效不佳。本港數年前開始引入電動及混能的士試驗，惜最後「水土不服」幾近絕迹。立法會議員促請政府在推動環保節能能源方面加快腳步，及早完善有關規劃。

內地生產的比亞迪電動的士最高峰時全港有48輛，但行駛僅半年，2016年紛紛因為無法適應本地經營模式，陸續退貨或變成私家車。本港現時已登記小巴近60%使用石油氣，約40%使用柴油，電動小巴則不足1%。另外在綠色運輸試驗基金下測試的3輛電動的士，於今年完成試驗後亦已全部登記改作私家車用途。

立法會工程界議員盧偉國表示，電動車是近年新趨勢，業界有意引入電動的士和小巴，惟政府未有適當統籌和規劃，更出現配套不足情況。盧建議政府除了為有意引進和發展電動商用車的營運商提供經濟誘因，解決充電設備不足問題更是刻不容緩，應在合適地點增設快速充電設施，及早為發展電動商用車拆牆鬆綁。

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