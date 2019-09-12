探射燈：專用氣站將約滿　政府遲未肯協商

各專用氣站營運合約將分別於2021年2月至2022年分批屆滿。

現時本港12個專用氣站營運合約將分別於2021年2月至2022年分批屆滿，政府早前已於立法會大會表明無意再增建。有業界批評連現有的專用氣站政府亦遲遲未有協商安排，令業界擔憂專用氣站「爭崩頭」情況會惡化。

政府於90年代後期開始引入石油氣的士和公共小巴，為推行石油氣車輛計劃，以免地價方式批出土地予營運商建立專用氣站。另外，自2011年起規定，新油站在符合安全要求下，須設有不少於4分1為石油氣加氣槍，以擴大加氣網絡。

對於各專用氣站約滿後會否繼續以免地價方式批租，政府至今未有明確表態。的士車行車主協會主席吳坤成表示，油公司已開始聯絡各工會，業界亦普遍關注氣站的未來安排，希望能夠「早啲傾」，才能早日對安排作出應變，並爭取現有專用氣站均能繼續提供價格相宜的石油氣，令業界安心。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！