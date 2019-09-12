探射燈：專用氣站例排長龍　政府害搵食車塞交通

市道低迷，的士小巴司機收入大減，為減省經營成本，因免地價而石油氣價較平的專用石油氣站更是大排長龍，交更時有氣站一度有過百輛的士排隊等入氣，嚴重阻塞交通。但目前12個專用氣站地區分配不均，大嶼山多年來一直未有專用氣站，區內的士被迫「捱貴氣」。有立法會議員批評石油氣車輛計劃推行多年至今配套仍不足，令司機生計百上加斤。

中午12時，九龍灣祥業街一個專用氣站排滿近50輛小巴及的士準備入氣，小巴司機鄭女士表示，氣價成本佔收入達20%、30%，寧願排長龍都要光顧專用氣站：「依家市道差難搵食，圍埋每個月（成本）可以差成千幾蚊。」

12個專用氣站因免地價，氣價較非專用氣站低，導致經常大排長龍。本年中立法會曾討論專用氣站數目不足，但政府已表明無計劃增加。觀塘偉樂街1個專用氣站，氣價每公升2.78港元，經常出現過百輛等待入氣車龍；西九龍翱翔道專用氣站下午時分的車龍亦綿延數百米，嚴重阻塞附近一帶交通。

但反觀慈雲山豐盛街的非專用氣站，平日下午只有2、3輛小巴排隊，不消10分鐘已離去，而當日石油氣牌價為每公升3.95港元，比專用氣站貴逾40%。的士車行車主協會主席吳坤成相信近日市道低迷，跨區往專用氣站入氣的車輛增加。

專用氣站位置分布亦不均，大嶼山的士聯會主席陳金洪表示，區內的士一直光顧較昂貴的非專用氣站，而大嶼山的士收費較低，直言司機「搵唔到食」，多次提出增設專用氣站，政府卻以目前覆蓋率足夠拒絕。

的士商會聯盟主席蔡強表示，專用氣站數目一直不敷應用，政府推行石油氣車輛計劃近20年，卻一直未能完善配套，認為長遠應統一石油氣價格。

立法會航運交通界議員易志明亦指，政府本應增建更多專用氣站，惟因土地有限，推動方面或有困難。他又批評政府做事方式守舊及「不作為」，任由燃料價格處於高水平而不作革新。

機電署回應指，現時全港約有23000輛石油氣車輛。由於非專用氣站並非如專用氣站以免地價方式批出，因此署方難以要求非專用氣站使用專用氣站的石油氣價格調整機制。石油氣加氣網絡（包括12個專用氣站和56個非專用氣站）已覆蓋全港各區，政府未有計劃再增建。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！