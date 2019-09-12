Dr.東：吞嚥困難亦可啖軟月餅　東院病人笑迎中秋

月餅是中秋應節食物，但吞嚥困難的病人卻沒有這種口福，因為即使一小塊月餅都可能增加其哽塞風險。東區醫院近日為這類病人特意製作了一種軟月餅，將傳統月餅混合食物凝固劑，口感製成適合病人吞嚥的稠度，無論賣相及味道都幾乎與真月餅無異，平時只能進食軟餐或糊餐的病人也能進食、一嚐中秋滋味。軟月餅經營養師調配後亦十分「低卡」，糖尿病患者也可放開懷吃。

有吞嚥困難的病人幾乎與美食無緣，東區醫院內科副顧問醫生陳銳堅表示，這些病人多數是患腦退化的長者，由於咽喉肌肉協調能力欠佳，食物容易「落錯格」，嚴重可引致吸入性肺炎。患柏金遜、中風或電療的病人亦有某程度的吞嚥障礙，住院期間每日只能進食軟餐、粥餐甚至是最稀的糊餐。需要進食這些特別餐的人佔住院者比例不低，幾乎接近一半。

然而，醫院裡的特別餐無論口感、賣相或味道都令不少病人卻步，陳指這些食物往往需要「打到爛晒、碎晒，尤其是糊餐，同嬰兒進食的糊仔差唔多，質感唔好」，不少病人因為食慾減少或本身病情影響，令食量降低，容易營養不足。中秋將至，傳統節日食物月餅因屬硬身的固體食物，對於無法咀嚼或吞嚥固體食物的病人來說可謂淺嚐也不可，一小塊也可能引致病人哽塞。

為讓病人有節日驚喜，東區醫院參考日本長者食物做法，將傳統月餅攪碎後再加入一種食物凝固劑，便能將攪碎後的月餅再重塑回月餅的形狀，口感變得較軟及易入口，又能完全保留傳統月餅的味道及賣相。醫院的言語治療師會逐一評估病人的吞嚥能力，再調校出適合的軟月餅稠度，即使糊餐病人也能進食。

該院日前將軟月餅在內科及老人科病房派發，陳形容病人進食後讚口不絕，有蓮蓉及蛋黃味道，與坊間月餅一樣。每份「軟月餅」熱量僅75卡路里，遠較傳統月餅熱量低，糖尿病人也能進食。陳說，食物凝固劑能將攪成醬泥的食物變回食物最初模樣，口感也較真實，不過製作過程繁複，成本較貴，目前只能於節日製成特別禮物送給病人，但醫院會繼續努力探索更吸引的日常軟餐，改善病人膳食營養。

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