修例風波：全港多間中學學生築人鏈　促政府回應訴求

反對修訂《逃犯條例》風波未有平息迹象且延燒至校園，全港多間學校今日(12日)繼續發起人鏈行動，呼籲舊生及中學生組成的人鏈陣表達訴求。其中「東區灣仔聯校人鏈」9間中學響應行動，人鏈陣計劃由炮台山外的英皇道經中央圖書館，並一直延伸至聖保祿中學。直至8時半學生返回學校上課，人潮陸續消散。

今早7時已有大批學生在炮台山港鐵站外拖起人鏈，部分人戴上眼罩、豬咀及頭盔，手牽手在站外及校門前築起人鏈。學生高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求缺一不可」等口號，有學生大合唱「願榮光歸香港」，亦有男女同學因害羞而以拖筆或公仔在中間作阻隔。

張祝珊英文中學舊生、現職市場部文員的管小姐今早亦到場響應，她家住九龍、公司在尖沙咀，但都不惜過海兩次提早起床到港島響應。她認為，相對起其他抗爭行動，拉人鏈行動已是十分溫和，希望為爭取另外四大訴求出一分綿力。

同校的中五學生李同學穿上全套裝備到場參與，他說雖然學校有指做人鏈活動危險，呼籲學生不要參加，但他指為香港未來必須站出來，警察濫用暴力需要聲討，強調五大訴求缺一不可。金文泰中學中六學生盧同學亦認為，對政府單是撤回條例拒收貨，她坦言為抗爭有時會犧牲溫書時間，但會盡量平衡，為公義為香港繼續聲援反修例行動。

東區響應的9間中學包括顯理中學、金文泰中學、張祝珊英文中學、北角協同學校、李潤田中學、皇仁書院、真光中學、何東中學、聖保祿學校及聖保祿中學。另外，將軍澳亦有大批學生身穿校服及戴上口罩，在將軍澳單車館附近手拉手築成人鏈，並一直延伸至港鐵寶琳站。