獲任命澳門特首感壓力　賀一誠承諾落實競選政綱

澳門第5任行政長官候任人賀一誠昨日(11日)在北京，接受國務院頒發任命他為新任澳門特別行政長官的國務院令。賀今日(12日)總結北京之行，指今次訪京是很大的角色轉變，由過去立法會主席到現時的特首身份，由監督者轉變為被監督者，均向中央和澳門市民負責，感到重擔和很大壓力，認為是開展一項新工作和挑戰。

賀強調，在未來5年任內會落實競選政綱中提出的5項諾言，包括提高公共行政效率、經濟適度多元、優化民生、吸引人才、做好文化發展交流，又指雖然可能達不到市民的要求，但會盡力完成。他以房屋問題為例，指工作十分多，既要解決一般市民的經濟房屋、社會房屋及私樓健康發展，研究解決夾心階層用樓需求，亦要舊屋改做、都市更新。他指現時澳門有5000幢舊樓，不可能5年、10年內完成，需要漫長時間和持續工作。

至於普選問題，賀指澳門《基本法》不排除普選特首的方向和目標，但他不打算馬上啟動。最後，他重申會與現屆政府做好所有交接工作。

對於香港最近數月發生的示威衝突，賀表示不便評論，但指澳門不可以亂，不能衝擊中央底線，因澳門主要產業為旅遊博彩業，要對市民有保障和負責任。被問到澳門有否需要修改現行的「3正3副」賭牌制度，賀認為好的方面要保留，若發現有漏洞則要研究如何堵塞，令博彩業健康發展。他承認賭牌有歷史遺留下來的問題要面對，須逐步解決問題，又相信現屆政府已有修改博彩法的初稿，他接手後會跟進及修改。