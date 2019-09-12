修例風波：黃之鋒以香港比柏林　官媒批無知

香港眾志秘書長黃之鋒日前抵達德國訪問，曾以冷戰時期的柏林形容現時的香港，更稱「香港就是新的柏林」。內地官媒周四（12日）發表評論，指黃的言論是為討好西方政客，又批評他將香港比作柏林，既是對歷史的無知，也是對現實的懵懂。

評論指出，香港問題全屬中國內政，中國絕不可能允許外部勢力利用香港搞顛覆、分裂活動，香港更不可能成為美蘇爭霸下被犧牲的柏林。文章斥黃一方面口口聲聲說要維護香港高度自治，轉過身就恨不得西方勢力接手香港，正好反映亂港分子反修例是假，反中亂港是真，目的是要借外部勢力繼續煽風，搞新冷戰、搞「顏色革命」，讓香港成為外部勢力與中國拉鋸的支點。

官媒再次批評德國外長馬斯公然與黃之鋒接觸，是為博眼球、做政治騷，卻違背了最基本的國際法和國際關係基本準則，傷害中德關係。文章認為，黃之鋒去德國搬救兵似乎是找錯了對象，又強調香港不可能建起一堵柏林牆，只有暴力亂港和分裂分子親手築建、撕裂社會的心牆。

中國駐德大使館周三（11日）發聲明，批評馬斯及德國個別政客公然與黃接觸的做法，與德國政府支持「一國兩制」、反對暴力的立場相悖，中方表示強烈不滿。同日華駐德大使吳懇招開記者會時指出，近日的示威活動已跟反修例無關，一些極端激進分子打着民主的旗號，掩飾其破壞法治、社會秩序和一國兩制的真正用心。他強調，中德的合作本可以進一步加強，但因這次事件，兩國關係必受影響。

同日，黃之鋒繼在德訪問，並前往柏林洪堡大學發表演講。他表示，近日香港的反修例遊行是群眾自發參與的社會運動，示威者主要利用社交及通訊軟件策劃遊行、號召參與、分享資源和互相，最大的群組人數多達3萬人，當示威結束時，沒人知道是由誰策劃。預計黃周四離開柏林，並前往美國紐約。