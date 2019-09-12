修例風波：近百海外學生專家感憂慮　棄來港升學就業

城市大學有近百名來自海外的學生及專家，決定放棄來港升學或就業。

反對修訂《逃犯條例》風波波及教育界，香港城市大學日前向師生發信，指校方近日收到不少海外學生及教職員查詢香港情況，證實有近百名來自全球多個國家和地區的學生，以及數名海外專家，決定放棄來港升學或就業。香港大學、教育大學及科技大學均指有少數內地生未有如期入學，理工大學則有20名新加坡學生退出交流生計劃。

城大由副校長(學生事務)葉豪盛及副校長(行政)李惠光帶領的緊急事故應變小組，日前發出校內通知，向師生交代近百名來自全球多個國家和地區的學生，以及數名海外專家放棄來港的事宜，小組呼籲校內師生繼續通力合作，共度時艱，但強調城大繼續如常運作，為全體學生提供安全、和睦的環境學習與發展。

城大發言人表示，香港社會近日的紛爭對香港的大學帶來影響，尤其有些非本地的學者及學生取消來港任職、就學或交流。在招收非本地生方面，就香港近日時局的發展，城大陸續收到不少海外學生及教職員來函查詢香港的情況，當中有相當數目的非本地、非內地國際生和交流生最後決定放棄來港升學或交流，亦有數名專家決定不來港就業。