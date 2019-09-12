修例風波：8月旺季客量跌38%　國泰宣布凍結招聘人手

修訂《逃犯條例》衝突令旅客人數大減，國泰航空指8月顧客量減少，預期9月經營仍然困難，要調低冬季訂位增長目標，並宣布凍結招聘人手。國泰早前指，為期3年的轉型計劃已踏入最後1年，加快招聘步伐，全年計劃招聘2300人，較去年多1倍，而招聘職位包括約500名機師、1500名機艙服務員及300名工程及資訊科技人員。

國泰航空行政總裁鄧健榮近日向員工發信，指香港身處不穩、中美貿易及全球經濟放緩情況下，8月整體訪港旅客大減，公司航班訂位減少，經營困難，預期9月持續經營困難。國泰將集中提高高生產力及節省成本措施，延遲非關鍵開支，並會凍結招聘人手，暫停增加員工人數及非飛行職位。

他在信中指，今年冬季，即下月至明年3月的承載量原定有超過6%增長，但因訂位減少，將調低承載量增長。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，8月對國泰航空及香港都是極具挑戰性的月份，本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響航空公司業務表現。來港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%；預期9月份情況仍持續艱難。

國泰昨(11日)公布國泰航空與國泰港龍航空於今年8月合併結算載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。兩航空公司載客約290.7萬人次，較去年8月下跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%，以可用座位千米數計算的運力則上調5.1%。兩公司上月運載貨物及郵件共約16.1萬公噸，較去年同期減少14%，運載率下跌7.5個百分點至60.9%。