修例風波：民陣周日集會遊行　警發反對通知書

修例風波下示威抗爭不息，民間人權陣線原定發起周日(15日)遊行和集會，遊行路線以銅鑼灣東角道為起點，以遮打道行人專用區為終點。民陣今(12日)指，已收到警方反對通知書。

警方在通知書指，自6月起香港各處有多場不同的公眾集會及遊行，而結束後，相關地點及其附近道路，有參與人士、市民、記者及警員嚴重受傷，部分示威者更作出暴力行為、縱火及堵路等。此外，集會及遊行地點十分接近高風險築物，基於近日社會不穩氣氛，以及遊行、集會參與者或會偏離原定地點及路線，對高風險建築進行破壞，令他人受傷。

警方指，於本月10日與民陣商討安排，但未能就妥善安排達成共識，警方合理地相信縱然對集會或遊行施加相關條件，亦無助於維持公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由的目的，因此反對有關集會及遊行。

民陣原定今天就9月15日舉辦的大遊行舉行記者會，但因應收到警方反對通知書，全面反對民陣舉辦的遊行集會。民陣指，今午2時在立法會記者會將會取消，而民陣已就周日的遊行提出上訴，待上訴有結果會盡快安排記者會回應。