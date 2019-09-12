曹貴子等6人涉串謀詐騙康宏環球　明年5月開審

廉政公署於今年5月及7月，分成兩案先後以串謀詐騙罪起訴康宏環球(前稱康宏金融控股)前執行董事曹貴子、陳麗兒及陳毅凱等6人，兩宗案件今早(12日)一併在區域法院提訊。曹貴子、陳麗兒及陳毅凱否認控罪，他們的案件排期於明年2月27日預審，明年5月4日開審。

商人曹貴子(55歲)、時任首席財務總監陳麗兒(46歲)及時任公司董事陳毅凱(51歲)，被控一項串謀詐騙罪。3人今日均否認控罪。

控罪指，3人於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏理財控股有限公司以及其董事局及股東，即不誠實地隱瞞或沒有披露曹貴子屬上市公司康宏環球的主要股東或董事，另隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，及導致康宏財務在康宏環球沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，以超過8900萬港元的代價於2016年9月5日收購信盈國際。

曹貴子今由資深大律師王正宇代表，控方透露有33名證人，當中逾半具爭議性，預計審訊需時10至15日。

而另一宗案件的被告依次為康宏環球時任行政總裁麥光耀(44歲)、陳麗兒、康宏環球時任經理黃淑安(40歲)，以及鼎成證券有限公司總經理李易明(48歲)。4人同被控一項串謀詐騙罪。

控罪指，4人於2014年6月1日至2017年12月7日期間，藉誘使康宏環球透過鼎成，向一家由麥作為股東及董事的經紀行支付超過4960萬港元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球，以及其董事會和股東。

麥光耀今由資深大律師余承章代表，控方表示已準備好答辯，但辯方則指仍未收齊控方的文件證供，需時考慮答辯。法官練錦鴻暫將案押後至10月24日再訊，並下令控方有責任於14天內將所有證供交予辯方。