修例風波：區議員批前線警無評估情緒　憂對居民構成危險

沙田新城市廣場曾成為反對修訂《逃犯條例》示威者與警員爆發衝突的地點，沙田區議會教育及福利委員會今(12日)討論事件對該區市民的影響。區議員衞慶祥關注社會福利署及該區學校如何支援受情緒困擾的市民及學生，以及警方有否機制確保警員精神及心理健康等。有區議員質疑，警務處沒有評估前線警員的情緒，「(警員)帶住情緒工作未必係好事」，又指情緒不穩的持槍警員更會對居民構成危險。

區議員容凕舟指不同政見人士均對近期的社會運動感到不開心，批評警方沒有派員出席會議，「做記者會做上癮、只做單方面匯報」，直斥警方沒誠意走入社區，向市民澄清執勤產生的問題。另一區議員黎梓恩認為，警務處只為新入職警員進行評估，但沒有為前線執勤的警員評估，質疑警員會帶着情緒工作，「未必係好事」，促請警方回應有何行動確保前線警員情緒健康。

警務處書面回覆指，警察心理服務課會提供警察心理輔導服務，設有11名臨床心理學家及21名警察福利主任提供24小時支援。至於心理評估方面，只有見習督察及警員申請人會進行入職心理評估，未有提及會否為已入職的警員進行相關心理評估。

社署書面回覆顯示，截至上月，該署沙田區個案服務單位共接獲55宗求助，其中2宗個案涉及7月14日新城市廣場衝突而尋求協助。求助人以25至64歲為主，達72.8%，其次是6至24歲人士，約14.5%，主要與情緒困擾有關。為支援學生精神健康，社署容許34間提供中學社工服務的社福機構提早在本月前推行「一校兩社工」政策，當中有18間機構提早在過去2個月為220多間中學實行相關安排。