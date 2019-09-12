海關揭11宗呃秤　土瓜灣酒樓龍蝦重量少34%最離譜

「呃秤」等不良營商手法屢見不鮮，海關趁中秋節前夕展開打擊供應重量不足食物的執法行動，在8月19日至9月6日到近百間酒樓食肆、海鮮和水果零售店進行試購行動，共發現11宗違法個案。所有案件仍在調查中。

其中一宗「呃秤」最嚴重個案為土瓜灣一間酒樓，調查人員購入龍蝦堂食，店員聲稱龍蝦重50両，惟實際重量較宣稱少16.9両，即少33.8%，變相需多付達500港元。另一宗個案涉及長沙灣一間海鮮檔，調查人員欲購入16両海蝦，實際卻少0.35両，少2.2%。雖然此宗個案呃秤量較少，但調查人員同時發現店舖將針磅背向顧客，令顧客無法看到秤量數據。

另外，非洲豬瘟肆虐推高新鮮豬肉價格，不少市民轉購冰鮮豬肉。海關調查馬鞍山一間凍肉店時發現，一款標籤貼有重0.67斤、即10.8両的預先包裝冰鮮豬肉，經政府化驗所秤量後，淨重只得9.09両，較宣稱少1.71両，即少15.8%。海關再檢驗店內其餘146包同款冰鮮豬肉，發現全部實際重量與標示相差2至3.19両，海關已扣查上述商品，總值約7000港元。

香港海關度量衡課總貿易管制主任林彌遜指出，任何人出售的貨物實際重量少於所宣稱供應量即干犯《度量衡條例》，一經定罪，最高可被判罰款1萬港元。而遮擋秤量器具的手法，亦觸犯未有清楚顯示秤量器具規定，最高可罰款5000港元。

林續指，海關今年首8個月共接獲212宗有關《度量衡條例》的舉報，較去年同期的288宗，減少26.4%；當中42宗有開立個案，有19宗成功檢控，15宗發出書面警告。成功檢控的個案中，有近8成涉及口頭報大貨品重量。他呼籲商戶遵守《條例》規定，亦提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，點選以重量供應的食品時，應留意食肆秤量時的過程，善用公秤，若對重量有懷疑時可致電海關24小時熱線舉報。