每日一片：隧道連環逆線爬頭　目擊司機怒掟水樽

司機理應知道在隧道內不能越線爬頭，更何況是凌晨實施單管雙程行車時間。近日有車Cam片就直擊一架私家車竟罔顧安全，在隧道內多番越線爬頭，目擊司機雖按響提醒，惟對方置若罔聞，最終向對方車身怒掟膠水樽。

現場是大老山隧道往沙田方向，事發於前日(10日)凌晨1時23分。片段由網民LongHey Chan上載至Facebook群組「馬路的事討論區」。片段開始，由事主座駕後置鏡頭片段可見，對行線雖然車來車往，但一架黑色私家車仍強行越線爬頭，當爬過事主車頭後，再瞄準機會再次越線，期間事主曾按響提醒，但對方一於懶理，更第三度越線。

雖然片段可見私家車越線後絕塵而去，惟當駛近收費亭時，原來對方因要排隊繳費而停下，事主疑「睇唔過眼」對方行徑，憤然向其車身掟水樽。

網民看過片段後，直指私家車司機揸車「搵命博」，「隔籬線有對頭車...係咪傻㗎佢？」有眼利網民更發現私家車一直未開大燈，「燈都唔開揸咩車？」建議事主立即1823，「唔係放過佢呀？」、「呢啲不能容忍！為民除害功德無量！」