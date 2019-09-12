修例風波：消防認同8.31太子站救援不理想　澄清無死人

警方8月31日衝入港鐵太子站列車車廂，拘捕及制服多名示威者，惟過程中產生不少疑問至今未解，有立法會議員昨日(11日)披露消防處有關當日救援行動的內部文件，並列出多個疑點。消防處副消防總長(總部)陳慶勇表示，在首個救護現場指揮官進入太子站前，已接獲有關太子站的多宗救護個案，因此當時已有同袍在場，並澄清當天無死亡個案。

陳表示，當晚接獲首宗救護個案是10時49分，一名市民來電指在電視直播中看到有老翁被打傷；因當時站外有聚眾堵路的事件，到達現場時已是11時31分，太子站已經封站，救護員沒有辦法進內。第二宗個案是當晚10時56分接報有3人被打傷，救護車11時17分到達太子站E出口，救護員11時20分進入站內，4分鐘後接觸到一名女士受驚，救護員陪同她去救護車，至11時31分經B出口離開車站，該女士其後簽署表格不去醫院。陳強調指揮官沒有接觸她，傷者人數沒有包括此女子。

第三宗是接報太子站車廂冒煙，消防處10時57分確認為二級火警，4分鐘後到場，11時06分拿着工具到場，但沒有發現火警，但見現場有傷者，故改為先照顧傷者。當晚11時05分，消防處接報有多名傷者，首架救護車11時17分到達B1站出入口，至11時30分救護員經該出入口進入站內。

陳重申，考慮警察當晚進行的風險評估，以及傷者安全後，故接受警方建議由港鐵安排特別列車將傷者運往荔枝角再送院，他認同從救援角度不理想，但考慮這些因素後的最佳選擇。

針對網上流傳當晚發生有人在站內死亡，陳強調消防處不會隱瞞死傷者數目，並向全港市民保證，當日並無見到死亡個案，當晚處理的7名傷者全是在清醒狀態下送往醫院。

消防處副救護總長曾敏霞表示，當晚11時30分一名見習救援主任成功進入月台，當時僅他一人，且身處惡劣環境，他沒帶備檢傷分類卡，故點算傷者出現困難。晚上11時46分，他點算到約10至15人需救援，翌日凌晨0時01分則點算到9個，到0時15分則更新為10個，傷者仍在月台位置走動，最終在先遣急救員到場協助下，將傷者集中一個位置以便點算。

及至凌晨1時02分點算出人數為7人，由於該些傷者是警方已拘捕或打算拘捕人士，警方評估有機會發生搶犯事件，故消防在運送該些傷者的方法上，不能不考慮這點。曾亦確認，警方曾多於一次向現場救護員表示站內沒有傷者，但最終經協調下，救護能成功入站。