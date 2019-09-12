修例風波：恐秋後算帳　中大生集會反北上實習

修例風波引發的集會持續，中大有學生今午(12日)在中大百萬大道舉辦「光復中大全民起義」集會，及後由百萬大道遊行至語言學系、中文系、中醫學院，以至大學行政樓，要求撤回涉及內地的課程內容，包括需要到內地實習的中醫、以及與內地大學合辦雙學位課程的中文及語言學系課程，逾500名中大學生參與。

學生代表宣讀中大中醫學生代表宣言，因擔心公開發言會被秋後算帳，不能完成內地實習，他引述學生指暑假回內地實習時、被內地關員搜查背包，以及刪除反修例媒體的資訊，同時亦不時被內地醫師查問愛國思想，要求校方安排學生到內地以外地方安全實習。

有語言學系學生台上發言指，本學期中大推出與北京大學合辦的雙學位課程，包括需要到北大修讀2年，他認為內地課程與西方有別，如對廣東話的定義不同，質疑為何校方要倉促推行。

有被捕的中大學生戴上頭盔、口罩及眼罩在台上發言，他表示被捕後被稱為義士，但他不明「義係邊」，「我覺得好難過痛苦，因為無咗自由」，他又指今年學生在亂世下開學，自己曾擋過子彈，甚至失去自由，呼籲學生現時可以做的是罷課表達訴求。

逾500名中大學生參與遊行，有學生走出馬路，高呼「光復香港 時代革命」，「中大人罷課」等口號，由百萬大道遊行至首站位於梁球鋸樓的語言學系，指學生對雙聯學位課程感憂慮，要求校方暫緩收生程序；接着到馮景禧樓中文學系遞交請願信；再沿馬路一路行落接近山腳的中醫學院請願。