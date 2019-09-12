涉捽少主下體扯頭髮　菲傭2項虐兒罪成勢判囚

菲律賓籍女傭每天趁僱主的八歲兒子洗澡時，疑趁機「捽」他的下體三至四分鐘，兩年之內累積次數逾700次，他雖已表不滿，但菲傭被指懶理投訴，反笑笑口答道：「我鍾意咁做(I like to do it)」，又涉嫌扯他的頭髮至頭皮流血、踹他的肚和搣瘀他的手臂。菲傭事後被控三項虐兒罪和兩項非禮罪，今(12日)在九龍城法院被裁定其中兩項虐兒罪罪成，但另外一項虐兒及兩項非禮罪則罪名不成立。

裁判官決定先拿取被告的背景報告，押後至9月26日判刑，並表明控罪性質嚴重，監禁無可避免，故下令被告需即時還押。

法官裁決時就被告面對每項控罪作分析，首先就被指襲擊事主頭部之控罪，事主父親發現兒子傷勢後有即時拍照，故該照片可作為佐證。官指雖然事主稱事件在周六發生，但父親在一個周日替兒子洗頭後發現其頭部有新傷，法官指事主有機會記錯日子，亦有機會事主頭部早結焦，洗頭時結焦部分脫落而造成新傷，並無削弱其證供可信性。

至於有關被告襲擊事主手臂的虐兒罪，被告曾解釋是因事主衝出馬路但有貨車駛過，她情急下抓着事主手臂造成。官指從事主手臂傷勢可見，並不符合被告稱抓他手臂造成，拒絕接納其證供，相反認為傷勢脗合事主的描述，因此就該兩項控罪均裁定罪名成立。

至於被告面對的另外3條控罪，裁判官指只有事主證詞，並沒其他證據支持其說法，官認為控方未能證明被告有干犯該3項控罪，因此裁定罪名不成立。

辯方求情指沒有案底的38歲被告，現育有一名16歲兒子及需要照顧67歲患病母親。被告自案發後需留在港且不能工作，只靠一些組織濟助，望裁判官考慮其情況，而且事主的傷勢亦不嚴重，希望裁判官輕判。