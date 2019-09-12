修例風波：警稱槍房警揮棍屬舊片　有警錯說太子站無傷者

警務處向休班警員派發伸縮警棍以便隨時執行職務，昨日(11日)網上瘋傳一段警員忘情揮舞伸縮警棍的短片，引發不少討論。警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥在今午(12日)的記者會中指關注片段，透露片段於2018年2月在某差館內拍攝，涉事為一名駐守槍房的警員，故與近日派發警棍的措施無關，但承認有關舉措不理想。

江又指，相關警區已跟進事件責任，強調警員無論當值或休班都要認真處理裝備，只可用作工作用途，使用裝備後亦需解釋原因及為自己的行為負責任。被問今年6月9日以來警方使用警棍次數，警方回應指，大型行動下逐次計算次數未必切實可行。

至於有警員在831的太子衝突中向救護員稱站內無傷者，涉嫌阻礙救援工作。警察公共關係科總警司謝振中回應指，事發時太子站已停止服務，警方亦設立了封鎖線，因在旺角警署對開有大量暴徒掘磚，當晚11時30分已有部分消防員及先鋒救護員到了太子站月台評估傷者情況，並要求增援。其後有救護員抵太子站售票大堂，承認當時一名駐守警員曾講過在他負責的範圍內無傷者，否認他刻意阻礙救援，只是工作理解與實際情況有出入，溝通有誤會。

警方上周六(7日)晚在大埔墟站拘捕一名藍衣中學生，有指該學生送院後警方只准他用受傷右手進食。謝解釋該學生右手受傷，警員在其左手扣上手銬，警員曾向學生家人提議可開手銬讓學生進食，家人決定自行餵他，故過程中該學生左手手銬沒解開。

另外，警方反對民陣於9月15日的遊行集會申請，因見及過去的大型遊行集會均被暴力及激進示威者騎劫，最終演變成暴力衝突示威，加上網上曾有聲音指9月13日為「死線」，故警方有理由相信有激進示威者會借該活動作出影響公共安全的行為。

謝振中表示，警方除例行記者會外亦透過不同渠道發放消息，每日的記者會是概括過去24小時及未來的資訊，現階段警方暫未有計畫取消每日記者會。江永祥指自上次記者會至今共2名男子被捕，年齡分別22及29歲，涉擅取交通工具及刑事毀壞等。