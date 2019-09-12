裝修工非禮哎吔女3罪成　官斥事主母證供不盡不實

現年39歲的裝修工，被指於短短兩晚之內，3次非禮女友的10歲大女兒，期間更以示範「男女如何生BB」為藉口，要女事主為他手淫。裁判官今(12日)於九龍城法院裁定被告3項非禮罪均罪名成立，並決定先拿取被告的背景報告，押後至9月26日判刑。法官又指考慮到本案的情節非常嚴重，即時監禁無可避免，故下令被告需即時還押。

法官裁決時指，事主X的證供清晰明確且合乎邏輯，並無誇大，即使接受辯方盤問亦沒有動搖。相反就事主母親方面，她稱與被告現仍為男女朋友，但其證供卻顯得不可靠，如被問到女兒投訴遭被告非禮多少次，她的回答前言不對後語又稱不太記得，令裁判官感到驚訝及奇怪，質疑為何會忘記如此特別的情況。官認為事主母親的證供不合理、不合邏輯且不盡不實，故拒絕接納其證供。

至於被告之證供，其自辯時與他給予的書面證供大不相同，簡單如何時認識事主母親亦有兩個版本，裁判官認為被告的證供不盡不實，故拒絕接納。考慮過所有證供後官認為事主的證供可靠，並認為確發生過其所述的事件，被告且是存心猥褻侵犯事主，故裁定3項非禮罪均罪成。辯方求情時則指希望裁判官考慮被告沒有案底而予以輕判。