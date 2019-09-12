修例風波：區議會商8.31事件　促港鐵公開CCTV

反對修訂《逃犯條例》已成為區議會議題，惟會議往往因不同原因流會。油尖旺區議會自7月大會腰斬後，今日(12日)首次召開大會，其中一項議程為討論要求政府交代警方於8月31日在港鐵太子站搜捕事宜，最終會議通過去信港鐵要求公開閉路電視片段。

會議開始前已有多名市民輪候旁聽席位置，而進入太子站事件的議程時，多名旁聽人士展示示威標語，但未有擾亂秩序，會議繼續。區議會副主席黃舒明表示，政府應立即考慮成立獨立調查委員會調查事件，指有不少民調已顯示成立獨立調查委員會為最大公約數，批評政府已錯失黃金時間宣布撤回修例，造成今次浩劫，冀政府勿再失良機，直指若不回應訴求，其他民生工作難以順利進行。

選區包括旺角警署在內的區議員黃建新表示，與旺角警署一街之間有大量居民，當中以長者為主，經常有群眾集結會令街坊困擾，直言居民無辜，希望示威者「冤有頭債有主」，表達訴求時要對準政府，不要到民居附近表達訴求。

有份提呈相關文件的議員林健文批評警方代表缺席會議，直言警方代表常駐區議會大會，沒有理由缺席，質疑警方杯葛區議會，或對8.31做法無言而對才選擇缺席。另一議員余德寶亦譴責警方未有代表出席會議。會議最終通過譴責港鐵及警方未有代表出席會議，亦通過去信港鐵，要求公開8月31日的太子站閉路電視片段。