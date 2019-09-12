修例風波：調查指9成教師稱教局施政治壓力

教協調查指，近9成受訪者認為，政府及教育局給予他們政治壓力。(何青霞攝)

近日常有學生築人鏈以表達政治訴求，有人指摘教師失職，要求政府監察學校運作。香港教育專業人員協會(教協)今午(12日)公布中小學會員的政治壓力來源調查結果，要求各界停止向教育界施壓，讓學校以教育專業處理校內事務。

調查結果顯示，近9成受訪者認為政府及教育局給予他們政治壓力，其中逾半數認為壓力程度「非常大」；有近8成人認為「其他教育界以外人士」是政治壓力來源，其中約4成指，該些人士包括立法會議員何君堯。

教協會長馮偉華指，逾6成受訪者表示處理學生人鏈沒有感到困難，與教育局局長楊潤雄所指不符，重申教師有足夠的專業與經驗處理事件。馮指，有學校反映警方曾聯絡學校，他譴責警方然派出軍裝和防暴警察搜查校友和追截學生，明顯是向學校施壓。

另有學校反映何君堯成立關注組進行校外監察，又要求進入學校視察，馮批評，何的做法是製造白色恐怖，干擾學校運作，圖令教育界「噤聲」。馮解釋，教師授課有嚴謹準則，通識課更是課程緊密，不容加插不相關內容，教師會互相監督，不存在教師傳播個人政治立場一事。