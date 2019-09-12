政Whats噏：乞求美國干預香港事務　民主阿婆被批無恥

近月香港因反對修訂《逃犯條例》爆發示威衝突，仲引起國際關注，美國國會亦將會審議《香港人權與民主法案》。被中央狠批係「禍港四人組」之一、「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生又加把口評論，話美國政府同香港有特殊關係，認為依家香港嘅一國兩制逐漸被侵蝕，所以美國政府絕對有權去檢討喎。有時事評論員狠斥民主阿婆無恥，唔單止乞求美國干預香港事務，仲同美國一唱一和。

中央早前狠批民主阿婆、有漢奸黎之稱嘅壹傳媒黎智英、民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)同前主席何俊仁(AV仁)係「禍港四人組」，佢哋經常攪局，又四出唱衰香港，而民主阿婆同李漢奸更不時乞求美國干預香港事務。

實際上，美國國會將會討論有關法案呢件事，日前港府就話對於美方介入香港事務表示絕不認同同埋深切遺憾，仲話唔容許外國成為香港事務嘅持份者，但係呢個舊電池、冇晒政治光環嘅民主阿婆竟然大放厥詞。

民主阿婆今日(12日)喺記者會回應記者提問時，鬧爆話港府唔容許美國政府去討論法案，又話依家事實擺在眼前，香港作為國際金融服務中心，美方喺香港有大量國民同投資喎。佢仲解釋，話因為香港同內地政府有唔同制度，所以美方先答應香港有特殊待遇，仲話如果香港逐漸變成一國一制時，美國就有權檢討係咪畀香港有特殊待遇。

呢個港府前高官竟然掉轉槍頭，當正自己係美國代言人咁款，佢仲話港府同內地政府屢次強調貫徹落實一國兩制，認為如果係可以說服到國際間嘅話，港府同內地政府又有乜嘢要驚喎。跟住又指指點點，話港府委任前高官余黎青萍同前大律師公會主席林定國入監警會，對佢哋嘅立場存疑。

時事評論員陳雲生狠批民主阿婆嘅表現係非常無恥，仲話佢講到自己咁公義，但本身都有好多問題未解決。佢仲話喺香港嘅歷史入面，冇一件事同美國有關，而民主阿婆作為前高官，竟然對香港嘅歷史都搞唔清楚，覺得好可笑。佢又話好多國家都喺香港有做投資，但人地唔會好似美國咁干涉香港內政，批評民主阿婆依家係搵藉口，同美國一唱一和做返啲嘢喎。