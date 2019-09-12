為民鎚害：陳肇始黃偉綸懶政　樓宇滲水靠害市民

由食物環境衞生署及屋宇署合組的滲水投訴調查聯合辦事處(滲水辦)近年接到約十萬宗滲水舉報，但只有一成七能確定滲水源頭。外界質疑成效如此低，主因職員懶散及未有使用先進技術，導致小小的滲水問題未獲正視。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判食物及衞生局局長陳肇始和發展局局長黃偉綸，批評兩人未有好好督促下屬工作，令到滲水問題「吽到變石屎剝落」，形容是「靠害市民」。

節目指出，滲水辦去年分別在九龍城、灣仔及中西區引入新技術，即利用紅外線熱像分析及微波斷層掃描做滲水調查。事實上，業界早在十多年前已採用這些技術，港府甚為落後，目前仍只以試點研究。未引入此技術前，滲水辦僅以「色水測試」，憑肉眼找出滲水源頭。節目質疑滲水辦現時引入此科技，是否懂得如何用，批評官員做事「求其」，「民急官唔急」，令屋宇滲水問題未能得到即時處理，終演變成石屎剝落，市民終日提心吊膽，怕被石屎打中。

節目指出，食環署及屋宇署在二○一八至一九年度申訴專員年報中，是被投訴得第二及第三多的部門。由這兩個部門合組的滲水辦就「負負得負」，加上權責不清、「鬥卸膊」，去年曾出現食環署人員到立法會力數屋宇署卸責的鬧劇，可見政府管治無能。節目直斥陳肇始及黃偉綸「學人做局長」，二人是否「腦滲水」，認為陳、黃必須好好督促下屬，認認真真為市民服務。

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