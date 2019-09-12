政Whats噏：葉劉當面話羅范　免費性愛論不恰當

行政會議成員羅范椒芬周一(9日)發表令人譁然嘅言論，指有證據證明有少女被誤導而為前線示威者提供免費性愛。早前有兩名新民黨區議員發聲明，要求羅范椒芬致歉，而該黨主席、身兼行政會議同立法會議員葉劉淑儀更話，佢曾當面同羅范椒芬反映言論不恰當添！

葉劉話有關言論一出收到好多地區人士反映不滿，但認為以新民黨名義出聲明太嚴重，加上佢認識羅范多年，擔心會畀人有「建制派內訌」的觀感，所以就容許黨內人士以個人身份各自表達意見。

雖然該黨無出聲明要求羅范收回言論，但葉劉就話早就當面同對方反映發表呢啲言論不恰當，因為會令坊間以為行會成員好無知，人講就信。葉劉仲話，現時每日都收到大量信息，涉及輪姦、死亡等，所以現時就算有真人佩戴口罩開記者會，佢都唔能夠核實，直言身為行會成員，將朋友嘅朋友所言當真去發表更係不智喎。

面對葉劉直接反映意見，羅范又接唔接受意見呢？葉劉就話對方堅持係真消息，估計羅范唔似得佢咁，每日收到大量古靈精怪嘅信息，仲叫羅范日後唔好再覆述呢啲消息添！