香港蟬聯全球最自由經濟體　報告憂內地威脅港法治

加拿大菲沙研究所在《世界經濟自由度2019年度報告》中，把香港評為全球最自由經濟體，整體評分是8.91分。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」都排列首位，分別有9.33及9.44分。惟研究所指出，內地的干預包括暴力鎮壓香港民主示威，嚴重威脅香港法治，危及香港的高排名。港府對報告中有關香港法治情況的言論表示反對和遺憾，認為有關言論完全沒有客觀事實根據。

報告指出，香港再次被評為全球最自由經濟體，整體評分為8.91分，新加坡繼續排第二位，評分為8.71分。於五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」方面都排首位，分別有9.33分及9.44分。至於報告中其他國家及地區的排名，日本排第17位、台灣排第19位、而中國內地就排第113位。

港府表示，歡迎研究所在報告中再次把香港評為全球最自由的經濟體，充分反映港府一直以來堅定地建立一個自由經濟體，及提供公平營商環境的決心，但對研究所在其報告中就香港法治情況的言論表示反對和遺憾，有關言論完全沒有客觀事實根據，強調港府一直並會繼續致力維護法治、司法獨立和香港市民的基本權利和自由。