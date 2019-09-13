車站頻遭破壞　港鐵擬聘前啹喀兵任特遣隊

反對修訂《逃犯條例》抗爭持續三個月，港鐵車站設施屢受破壞，估計損失及維修費用高達數千萬元。港鐵行政總裁金澤培直言，現時港鐵正面對「前所未有、四十年來一遇的挑戰」，不但前線職員處理各衝突倍感壓力，車站設施持續被大肆破壞更險連累車站不能正常運作。金指正研究為港鐵保安人員加裝隨身錄影機拍攝各種破壞行為，更計劃聘請一隊「特遣隊」專責執行附例，對象包括前「啹喀兵」，認為尼泊爾人不諳廣東話，遭人以粗口「問候」時情緒較難被牽動，能減低衝突機會。

內地官媒上月初發文點名批評港鐵，於8.21西鐵元朗站集會後不但未有報警，更護送「暴徒」免費乘車，其後港鐵不出數日內「火速」向法庭申請臨時禁制並獲批，令人質疑港鐵不堪壓力向內媒「跪低」。金澤培解釋，示威活動期間，車站設施不斷被破壞，更有人辱罵前線職員達六小時，再加上有人多次於港鐵沿線發動不合作運動，透露於八月初已計劃申請禁制令，與相關報道無關，不同意「跪低」說法。

自去年港鐵被爆出沙中線工程醜聞，至現時反修例活動，金指重建市民對港鐵信心的第一步，是要做好「屯馬線一期」局部通車事宜，透露現已進行電線重鋪及試車等。他又指現時港鐵站較大面積玻璃均成為示威者的攻擊目標，而沙中線有數個車站同樣沿用「大玻璃」設計，將考慮於二至五年內改動相關設計。

有關封站準則，金指每次遊行及集會前都會與政府及警方開會評估風險，主要聽從警方的風險分析，再由港鐵決定是否需要封站，認為封站是一個迫不得已的決定，強調確保乘客安全是封站首要考量。